İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın!

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin her tarafından görülürken, cadde üzerindeki göz gözü görmedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerindeki Kabataş Erkek Lisesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, lisenin bahçesindeki 3 katlı sinema salonunun çatısında yapılan tadilattan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir anda her tarafı sardı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar ve görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Ortaköy ve Seytantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş'a bağlı itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti. Diğer itfaiye ekipleri ise yoğun trafik nedeniyle bir süre sonra olay yerine gelebildi. Yangın nedeniyle polis ekipleri ise caddeyi çift taraflı olarak trafiğe kapatmasının ardından olay yerinin çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Dumanlar kentin he tarafından görüldü

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kentin her tarafından görüldü. Caddedeki vatandaşlar ise ağızlarının kapatarak uzaklaşmaya çalıştı. Göz gözü görmediği yangın nedeniyle vatandaşlar bir süre panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrasında vatandaşları geçişlerine izin verildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Murat Horoz

