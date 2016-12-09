Macaristan'da 15 ülkenin şampiyon takımlarının katılımıyla yapılan Dünya Kulüpler Güreş Şampiyonası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2. olarak gümüş madalya kazandı.

İstanbul Büyükşehir Grekoromen Güreş takımı B Grubu’nda karşılaştığı Yunanistan’ın Etnikos takımını 8-0, ABD’nin Nyac takımını 6-2 yenerek grup finaline yükseldi. Grup finalinde Macaristan’ın Europrofil takımı ile 4-4 berabere biten maçta 16-15 pozitif puanla yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ev sahibi Macaristan’ın BS Plastics takımı ile eşleşen ve rakibini 5-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor Grekorormen Güreş takımı adını finale yazdırdı ve Rus takımını saf dışı bırakan İran’ın Sina Sanat takımının rakibi oldu. Finalde İran temsilcisi Sina Sanat’a 5-3 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2. olarak gümüş madalya kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Grekoromen Güreş Takımı'nda 59 kiloda Mustafa Sağlam, 66 kiloda Atakan Yüksel, 71 kiloda Selçuk Can, Cengiz Aslan, 74 kiloda Emrah Kuş, Serkan Akkoyun, 80 kiloda Selçuk Çebi, Burhan Akbudak, 85 kiloda Metehan Başar, Kansu İldem, 98 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda Rıza Kayaalp yer aldı.