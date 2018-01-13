İstanbul dev boks galasına hazırlanıyor

Türk boks tarihinin bayanlardaki ilk dünya şampiyonu Gülsüm Tatar, APP Dünya şampiyonu Adem Kılıçcı, Avrupa ve Türkiye şampiyonu Tarık Sözer, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Olimpiyat ikincisi sporcu Salman Kartal, Dünya şampiyonu Adem Bozkur ile Efekan Zeytinoğlu da eldiven giyecek boksörler arasında yer alacak.

Serdar Avcı: "Profesyonel boksu canlandırmak istiyoruz"

Konu hakkında bir açıklama yapan Kadıköy Boks Kulübü Başkanı ve galanın promotörü eski milli boksör Serdar Avcı, hedeflerinin Türkiye'yi profesyonel boksta dünyaya açmak olduğunu belirterek, "Ülkemizde müthiş bir potansiyel var ve bunu dünyaya açarak ülkemizin tanıtımını yapmak istiyorum. Yetiştirdiğim öğrenciler ve profesyonele geçen boksörlerimize yardımcı olamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Profesyonel boks ülkemizde yeni olduğu için şu an hem antrenörlük, hem menajerlik ve hem de promotörlük yapmak zorundayım. Ancak işler rayına oturunca bu dallarda da yetiştirdiğim gençlere görevler vereceğim. Düzenleyeceğimiz galada ilk kez bu kadar çok milli boksörümüz ringe çıkma şansına kavuşacak. Ayrıca Almanya’dan genç boksörümüz Hüseyin Cinkara da gelerek galamızda maç yapacak. Kadıköy Boks kulübü olarak profesyonel boksa güçlü bir start verdik, umuyoruz ki gelecek karşılaşmalarda sponsor ve seyircilerimizin de desteği ile ülkemizi profesyonel boksun başarılı ülkeleri arasına sokmayı başarırız" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Profesyönel boks desteklenmelidir"

Galanın basın danışmanı Vedat Alyaz, organizasyonda birbirinden çekişmeli maçların gerçekleşeceğini söyleyerek, "Ülkemizde çok sayıda başarılı boksör var. Bunların dünyaya açılması ve ringlerde kendilerini göstermesi gerek. Ancak Türkiye’de profesyonel boks olmadığı için başka ülkeler adına maçlara çıkıyorlar. Tabii ki herkesin başka ülkelerdeki kulüplere girebilme şansı da yok bu yüzden çok sayıda potansiyeli olan boksörlerimiz büyük zorluklar çekiyor veya genç ve en verimli yaşlarında boksu bırakmak zorunda kalıyorlar. Şahsen benim tanıdığım çok sayıda boksör ülkemize altın kemerler getirecekken imkansızlıklar yüzünden yok olup boksu bırakmak zorunda kaldılar. Dünya’nın mumla aradığı ve büyük imkanlar sunduğu böylesi yetenekli boksörler bizim ülkemizde kahve köşelerinde yok olup gidiyorlar. İşte bu yüzden ülkemizde profesyonel boks en çabuk zamanda desteklenmeli ve bu dalda girişimlerde bulunanlara gerekli tüm imkanlar sağlanmalıdır. Bizim gençlerimiz dövüş sporlarında özel bir yeteneğe sahiptir ve bu yetenekler değerlendirilmelidir" dedi.