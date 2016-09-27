Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: 'Olay terörle bağlantılı değil'

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: 'Olay terörle bağlantılı değil'

Üsküdar'da 250 adet kurusıkı tabancanın bulunduğu boş arazide inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olayın terörle bağlantılı olmadığını söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Olay terörle bağlantılı değil

27 Eylül 2016 22:35

Üsküdar Burhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide yapılan bir ihbar üzerine polis ekipleri kazı çalışması başlatmış, toprağın altından yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kurusıkı tabanca çıkmıştı.
Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olayın terör bağlantılı olmadığını belirterek, “Şu ana kadar ele geçirilenler kurusıkı” dedi. Burada yaklaşık 10 dakika inceleme yapan Çalışkan daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Öte yandan, kurusıkı tabancalar incelenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. 

Murat Solak
 

Etiketler: mustafa çalışkan


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!