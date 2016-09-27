Üsküdar Burhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide yapılan bir ihbar üzerine polis ekipleri kazı çalışması başlatmış, toprağın altından yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kurusıkı tabanca çıkmıştı.

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olayın terör bağlantılı olmadığını belirterek, “Şu ana kadar ele geçirilenler kurusıkı” dedi. Burada yaklaşık 10 dakika inceleme yapan Çalışkan daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, kurusıkı tabancalar incelenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Murat Solak

