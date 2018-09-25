İstanbul Esenyurt Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dedi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2018-2019 akademik yıl açılışını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sudi Apak gerçekleştirdi. Üniversitenin 6. akademik yıl açılışının yapıldığı törene, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Tuncer, Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Sudi Apak, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, “Her insan bizim için bir değerdir. Üniversite olarak öğrencilerimize iyi bir eğitim vererek topluma, ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sevgili öğlenciler; çağı yakalayın, sürekli okuyun. Kendi mutluluğunuzun yanında toplumun mutluluğu için de çalışın. Hiç bir başarı kolay elde edilmiyor. İmkânsızlıklar imkânı doğuruyor. Bu doğrultuda bizler de sizleri ileride başarılı bir fert olarak görmeyi arzuluyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizi dünya insanı yapmayı hedefliyoruz”

Üniversitenin kuruluşunun altıncı yılında iyi bir gelişim göstererek, çok iyi bir noktaya geldiklerine değinen Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, törendeki konuşmasında öğrencilere seslenerek, “ Yeni öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Okulumuz, sizlerin tüm isteklerini karşılayacak durumda. Her zaman sizlerin destekçisi olacağız. 230 akademik kadromuzla sizlere iyi bir eğitim vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nitekim hedefimiz öğrencilerimizi teknoloji alanında dünya insanı yapmaktır. Eğitim programlarımızı da bu yönde hazırladık. Sağlık ve havacılık alanında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite-sanayi alanında öğrencilerimizin iş bulma olanaklarına katkı olacak programalar hazırladık. Bu programlar ile sizlerin donanımlı bir birey olarak mezun olacağınıza inanıyor, yeni akademik yılın hepimiz için başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törenin sonunda Esenyurt Belediyesi'nin mimarlık alanında yaptığı yarışmada projeleriyle derece alan öğrenciler Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin elinden ödül ve hediyelerini aldılar.