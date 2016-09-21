2016 ÖSYM sonuçlarına göre kontenjan ve doluluk oranlarını en çok arttıran 2. üniversite olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin açılış töreni Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Akademik yıl açılış törenine; İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cuma Bayat, üniversitenin akademik personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Üçüncü akademik yılı açılışını gerçekleştiren İESU, yeni akademik yılın ‘’Dünden Bugüne Esenyurt’’ konulu ilk dersini Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından aldı.

Yerel yönetim destekli ilk üniversite olarak öne çıkan İESU’nun bünyesinde Sağlık, Mühendislik, İşletme ve Sanat alanlarında eğitim vermekte olan 4 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü bulunuyor.

BAŞKAN KADIOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ VURGUSU

Akademik yılın ilk dersinde Esenyurt Belediye Başkanı ve Üniversitenin Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, öğrencilere 15 Temmuz'u ve ilçede bugüne kadar gerçekleşen dönüşümü anlattı. Necmi Kadıoğlu aynı zamanda öğrencilerden her zaman 15 Temmuz'un ruhunu yansıtmalarını ve o gün yaşananların bilinciyle eğitim hayatlarını sürdürmelerini isteyerek, "Burası sıcak bir yer. Korkuyorum benden iş isteyecekler diye. Onu bekliyorum ben de aslında, istiyorlar da. Ben de burada 94 yılında geldim ve bir daha gidemedim. Okulumuza yeni gelecek öğrencileri ve tüm Türkiye'yi 15 Temmuz selamı ile selamlıyorum. 15 Temmuz'da okuma yazma bilmeyen bir vatandaşımızın bu vatan elden gidiyor deyip, vatana sahip çıkma adına bu iradeyi nasıl oluşturuyorsa bu gençlerin de okuyarak bu iradeye kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK ŞANSLI”

Açılış törenin açılış konuşmasında üniversite hakkında bilgi veren ve aynı zamanda da öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen İESU Rektörü Prof. Dr. Cuma Bayat 3 yılda 63 çeşit diploma veren bir üniversite haline geldiklerini dile getirdi. Cuma Bayat aynı zamanda, “Esenyurt’un tarihini hepimiz Başkanımızın verdiği ilk derste görmüş olduk. Bu önemli bilgiler bizim için bir yıllık bir ders programı olarak üniversitelerde okutulabilir. Bu yüzden başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu eğitime yine bu salonda 295 kişiyle başlamıştık fakat bugün buraya sığmıyoruz demek ki başkanımızdan daha da büyük projeler beklememizin zamanı geldi. Üniversitemize gelen öğrencilerin Esenyurt’un olanaklarını düşündüğünüz zaman ne kadar şanslı olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar hizmet ve yatırımın hepsi onların emirlerinin altında. Hiçbir üniversite kurulduğunun üçüncü yılında bu kadar imkana sahip değil. Gerçekten öğrencilerimiz çok şanslı. Onlara ilk dersi vererek Esenyurt’u tanımalarını sağladık ki 4 yılda Esenyurt’u öğrenmeden mezun olan öğrencilerimizden olsunlar istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni eğitim ve öğretim yılında da öğrencilerden başarılı olmaları için derslerini takip etmelerini ve hocalarını çok iyi dinlemeleriyle birlikte yeterli bütün eğitim ve kazanımların önlerine serileceğini söyleyen Cuma Bayat herkese başarılı bir yıl diledi.

