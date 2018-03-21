İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne yoğun ilgi

EKET Fuarcılık tarafından Sheraton Grand Adana'da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'nda yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Esenyurt Üniversitesi görevlileri, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine üniversitenin ayrıcalıklarını, burs olanaklarını ve bölümlerini tanıttı.

“Kar amacı güden bir kurum değil”

Eğitimci - Yazar Sait Gürsoy, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin kuruluşunda bulunan vakfın üniversiteyi kar amacı güden bir kurum olarak görmediğini, kazancını öğrencilerine aktaran bir yapı olarak gelişimini genişlettiğini kaydetti. Üniversitede görevli öğretim üyelerinin öğrencilerle sürekli bir arada olduğunu ve üniversitenin fiziksel olarak laboratuvarları, altyapısı ve sınıflarıyla çağın şartlarına uygun olduğunu da söyleyen Gürsoy, üniversitenin işbirliği yaptığı kuruluşlar sayesinde de öğrencileri iyi bir kariyer beklediğini bildirdi.

Gürsoy, öğrencilerin mezun olduktan sonra Mezunlar Derneği üyelerinin yönlendirmesiyle profesyonel hayata nasıl hazırlanacakları konusunda bilgi sahibi olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Hem öğretim üyeleri hem uzmanlar, öğrencilerin hayatta A'dan Z'ye başarılı olmaları için profesyonel bir hizmet veriyor. Bu da İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin farklılığı olarak kamuoyunun karşısına geliyor. Bulunduğumuz fuar sayesinde de öğrenciler üniversite hakkında dökümanlara bakıp, diğer üniversitelerden farklılıklarını görüyor. Standa ilgi son derece yoğun. Tanıtım uzmanları hem üniversiteyi son derece yakından tanıtıyor hem de yeni sınav sistemini iyi bildikleri için bunu paylaşıyorlar.”

Muhammet Güneş isimli lise son sınıf öğrencisi ise stantta aldığı bilgiler üzerine İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin mimarlık bölümüne ilgi duyduğunu belirterek, burs olanakları ve sponsorlar sayesinde iş olanağının yüksek olmasının dikkatini çektiğini söyledi.