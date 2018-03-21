Diğer
Kategoriler

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne yoğun ilgi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin Adana'da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'ndaki standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimci-Yazar Sait Gürsoy, üniversitenin kuruluşunda bulunan vakfın üniversiteyi kar amacı güden bir kurum olarak görmediğini, kazancını öğrencilere aktaran bir yapı olarak gelişimini genişlettiğini kaydetti.

İstanbul Esenyurt Üniversitesine yoğun ilgi

21 Mart 2018 11:53
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne yoğun ilgi - Tıkla İzle

EKET Fuarcılık tarafından Sheraton Grand Adana'da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'nda yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Esenyurt Üniversitesi görevlileri, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine üniversitenin ayrıcalıklarını, burs olanaklarını ve bölümlerini tanıttı.

 

 

 

“Kar amacı güden bir kurum değil”

Eğitimci - Yazar Sait Gürsoy, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin kuruluşunda bulunan vakfın üniversiteyi kar amacı güden bir kurum olarak görmediğini, kazancını öğrencilerine aktaran bir yapı olarak gelişimini genişlettiğini kaydetti. Üniversitede görevli öğretim üyelerinin öğrencilerle sürekli bir arada olduğunu ve üniversitenin fiziksel olarak laboratuvarları, altyapısı ve sınıflarıyla çağın şartlarına uygun olduğunu da söyleyen Gürsoy, üniversitenin işbirliği yaptığı kuruluşlar sayesinde de öğrencileri iyi bir kariyer beklediğini bildirdi.

Gürsoy, öğrencilerin mezun olduktan sonra Mezunlar Derneği üyelerinin yönlendirmesiyle profesyonel hayata nasıl hazırlanacakları konusunda bilgi sahibi olduğuna vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Hem öğretim üyeleri hem uzmanlar, öğrencilerin hayatta A'dan Z'ye başarılı olmaları için profesyonel bir hizmet veriyor. Bu da İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin farklılığı olarak kamuoyunun karşısına geliyor. Bulunduğumuz fuar sayesinde de öğrenciler üniversite hakkında dökümanlara bakıp, diğer üniversitelerden farklılıklarını görüyor. Standa ilgi son derece yoğun. Tanıtım uzmanları hem üniversiteyi son derece yakından tanıtıyor hem de yeni sınav sistemini iyi bildikleri için bunu paylaşıyorlar.”

Muhammet Güneş isimli lise son sınıf öğrencisi ise stantta aldığı bilgiler üzerine İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin mimarlık bölümüne ilgi duyduğunu belirterek, burs olanakları ve sponsorlar sayesinde iş olanağının yüksek olmasının dikkatini çektiğini söyledi.

Etiketler: Eğitimci-Yazar Sait Gürsoy, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Üniversite Tercih Fuarı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç