İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BİLECİK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 25°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

KIRIKKALE °C, 21°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KİLİS °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu