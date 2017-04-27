İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BİLECİK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 21°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
OSMANİYE °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
KIRIKKALE °C, 21°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
GÜMÜŞHANE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu
GAZIANTEP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KİLİS °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu