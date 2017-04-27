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İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun az bulutlu ve açık, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 27 Nisan 2017 Perşembe

27 Nisan 2017 09:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 günlük hava durumu raporu için tıklayınız...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BİLECİK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 21°C
Az bulutlu

IZMIR °C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 23°C
Az bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu

KIRIKKALE °C, 21°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KİLİS °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu

Etiketler: ankara, bulutlu, bursa, hava durumu, İstanbul


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  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

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