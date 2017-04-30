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İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 30 Nisan 2017 Pazar

İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava ise az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu bekleniyor.

İstanbul hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu raporu | 30 Nisan 2017 Pazar

30 Nisan 2017 09:49

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Bayburt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trakya kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Az bulutlu 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26

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Etiketler: bilecik, Bingöl, bolu, bursa, Çankırı, hava durumu, İstanbul, Karabük, Kütahya, Muş, yağmur


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