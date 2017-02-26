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İstanbul için sağanak yağış uyarısı! 26 Şubat Pazar hava durumu...

Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. İşte illere göre hava durumu raporu...

İstanbul için sağanak yağış uyarısı! 26 Şubat Pazar hava durumu...

26 Şubat 2017 09:50

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif olmak üzere yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu 18

Etiketler: hava durumu, İstanbul, sağanak yağış, yurtta hava durumu


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