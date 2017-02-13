Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 20.00 sıralarında yüzleri maskeli olduğu öğrenilen 5 kişi, vatandaşların alışveriş yaptığı sırada markete gelerek molotof kokteyli attı. Atılan molotof kokteylerinin yanmasıyla marketin içi kısmen yandı. Dumanlar nedeniyle market içinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Market çalışanlarının yardımıyla vatandaşlar yangın merdiveninden tahliye edildi. Tahliye sırasında 1 vatandaş dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yüzleri maskeli 5 şüpheli kaçışları sırasında cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin altına da ses bombası attı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri patlama nedeniyle yaralanan olmadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri market içerinde gerekli kontrolleri yaparak duman tahliye çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından olay yerini polis ekiplerine teslim etti. Cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyerek yakalanmaları yönünde çalışma başlattı.

Oğuzcan Yazar