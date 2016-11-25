Operasyonlara özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal’da çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Hürriyet Mahallesi Koza Sokak’ta bir binaya giren ekipler önceden belirlenen adreste arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Murat Solak