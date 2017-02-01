Bağcılar’da TEM otoyolu Mahmutbey Viyadüğü Ankara istikametinde ilerleyen cezaevi aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Adliyesine gitmekte olan cezaevi aracında 2 mahkum, 1 araç şoförü, 1 uzman çavuş ve bir jandarma eri vardı.

Kazada yaralanan olmazken, aracın şoförü ve bir jandarma aracın ön camını kırarak dışarı çıkmayı başardı. Araçtaki mahkumlar ise olay yerine hızla gelen diğer bir cezaevi aracına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik aksarken akış iki şeritten sağlanıyor, kaza yapan cezaevi aracını ise kaldırma çalışmaları sürüyor.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa



