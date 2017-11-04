İstanbul Maltepe'de minibüs devrildi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başıbüyük yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü ıslak yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, yolculardan Semra Ayhan araç içinde sıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Servisteki yolculardan biri, "Zemin kaygandı. Araba kaydı, kayarak geldi, direğe vurdu. Bizi savurdu aşağıya attı. Şoförle birlikte 5 kişiydik" dedi

Mustafa Esen

