Maltepe, Girne Mahallesi, Elifli Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 23.30 sıralarında Elifli Sokak üzerinde bulunan durağa gelen şüpheli bir şahıs içeride bulunan Cavit Şahinkayası isimli taksiciyi silahıyla göğsünden vurdu. Göğsünden vurulan Cavit Şahinkayası olduğu yere yığıldı. Taksiciyi vuran şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın yaşandığı sırada durağın arka kısmında bulunan çay ocağı çalışanı ve bir başka taksi şoförü silah sesini duyarak içeriye koştu. Arkadaşlarının kanlar içinde yerde yattığını gören durak çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık çalışanları ilk müdahaleyi durak içerisinde yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahinkayası’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden taksicinin aile yakınları sinir krizi geçirdi. Taksi şoförü Cavit Şahinkayası’nı vurarak kayıplara karışan şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği esnada durağın arkasında bulunan çay ocağı çalışanı ve diğer taksi şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan cinayetin ardından olay yerine gelen ekipler durak içerisinde ve çevresinde çalışma yaptı. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Cavit Şahinkayası’nın cansız bedeni cenaze aracı tarafından morga kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Şahinkayası’nın aile yakınları ise sinir krizi geçirdi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Şahinkayası feryat ederken, acılı anneyi polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, durak sahibinin bilgisine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.

Oğuzcan Yazar