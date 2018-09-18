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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 60 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 60 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 60 kişi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) mensup oldukları ve örgütün örgütün mali yapılanması ile şifreli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.

 Alınan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarının şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock' kullandıkları tespit edilen 43 şüpheli ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün mali yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 17 FETÖ üyesinin yakalanması için bu sabah saatlerinde toplam 60 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı.
Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 17 kentte 60 adrese operasyon düzenledi. 

Operasyon kapsamında FETÖ zanlısı çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.  

Sadık Kahraman
 

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