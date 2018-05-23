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İstanbul Pendik’te silah sesleri

İzmit'ten çalınan bir otomobilin Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde park halinde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Hastane otoparkında jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayan zanlının aracına ateş etti. Bu sırada bir bir jandarma personeli, yerden seken kurşunlardan yaralandı.

İstanbul Pendikte silah sesleri

23 Mayıs 2018 16:10

Edinilen bilgilere göre olay Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. İzmit'ten çalınan otomobilin araç takip sistemi sayesinde Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına park edildiğini belirleyen Jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Otoparka gelen ekipler, sürüyü yakalamak için beklemeye başladı. Bir süre sonra zanlı araca binen zanlı, otomobili çalıştırdı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıya dur ihtarında bulundu. Ancak jandarmanın ihtarına uymayan zanlı, kaçmaya başladı. İki araca çarpan zanlıyı durdurmaya çalışan ekipler, aracın lastiklerine doğru ateş açtı. Bu sırada yerden seken kurşunlar, bir jandarma personelini yaraladı. Kargaşadan yararlanan hırsızlık zanlısı ise, kalabalığın arasına karışarak olay yerinden kaçtı.  

Halit Arslan
 

 

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