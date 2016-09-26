Eğitim hayatına yeni atılan İstanbul Rumeli Üniversitesi gerçekleştirdiği törenle hem açılışını hem de 2016-2017 eğitim-öğretim yılını kutladı.

Silivri’de bulunan merkez kampüste düzenlenen törene Silivri Garnizon Komutanı Binbaşı Şener Kaytez, Silivri Kaymakamı Faruk Bekarlar, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Mütevelli Heyeti üyelerinin yanı sıra Balcı Vakfı üyeleri ve çok sayıda veli katılım gösterdi. Bu sene eğitim hayatına başlayacak olan 700’e yakın geleceğin aydını da törendeki yerini aldı.

Tören sonrası İHA mikrofonlarına konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, ‘’Üniversitemizin ve yeni eğitim-öğretim yılının açılışının heyecanını yaşıyoruz. Mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Çünkü eğitim kadromuzla, imkânlarımızla, kaliteli öğrencilerimizle güzel bir üniversite oluşturduk. Üniversitemiz geçen sene kuruldu ve ilk yılımızda da 700 öğrenci ile eğitim-öğretime başlıyoruz. Okulumuz 3 fakülte ve 1 meslek yüksekokulundan oluşuyor. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Mimarlık ve Mühendislik, Sanat ve Tasarım fakültelerinin yanı sıra Meslek Yüksekokulumuz da var. Orada da şu anda 15 programımız açıldı ve bunların 11’i sağlık alanıyla ilgili. Lisans bölümlerinde ise temkinliyiz. Açılan Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleriyle yüzde 100 burslu olarak eğitim hayatına başladık” ifadelerini kullandı.

‘’DÜNYADAKİ İLK 500 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRMEYİ ARZULUYORUZ’’

Önemli bir olaya imzalarını attıklarını belirten Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ekrem Çalkılıç da, ‘’Bu bölgede üniversite yoktu. Hedefimiz çok büyük. Dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girmeyi arzuluyoruz. Öğrencilerimize çok iyi bir İngilizce öğreteceğiz ancak eğitim dilimiz Türkçe olacak. Öğrencinin iyi anlayabileceği, öğretim üyesinin de daha iyi anlatabileceği bir eğitim verilmesini planladık. Bu sebepten dolayı da derslerimizi Türkçe yapıp, bütün bölümlerimizde iyi İngilizce eğitim vermenin arzusu içindeyiz. İstanbul Rumeli Üniversitesi özellikle son dönemde yaşadığımız acı tecrübeleri bu ülkeye yaşatmayacak öğrenciler yetiştirecek. Aklını, ilmini, yaşantısını başkalarına ipotek altına vermeyen, aklı başında, bilime gönül vermiş öğrenciler yetiştireceğiz. Türkiye’ye hizmet etmek için hazır durumdayız’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

