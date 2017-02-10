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İstanbul Şişli'de ağaca çarparak savrulan aracın motoru yerinden söküldü

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarptıktan sonra yola savruldu. Şok geçiren sürücü hafif şekilde yaralanırken, hava yastığı patlayan aracın motoru ve aküsü yerinden koparak yola fırladı.


10 Şubat 2017 09:30

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı’ndan Kasımpaşa istikametine giden 34 BZ 7845 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Özcan, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarparak yola savruldu. Kaza sonucu aracın sürücüsü Özcan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyir ettiği esnada vatandaşlar, şok geçiren sürücüyle konuşarak onu uyanık tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Motoru ve aküsü yerinden sökülüp yola fırladı

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen aracın motoru ve aküsü yola savruldu. Motor parçalarının yola dağılması nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polislerinin olay yerine gelmesinin ardından araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı sağlandı. Aracın çarptığı ağaç ise zarar gördü.

Kazayı gören Hatice Başak, “Ben sağ şeritten yürürken kaza yapan araçta sol şeritten ilerliyordu. Sol şeritte ağaca çarparak en sağ şeride geçti. Sonra araba durdu, hemen ambulansı aradık. Vurduğu anda çok hızlı değildi, vurunca savruldu. O anda bende araç bana gelebilir diye kenara çekildim. Nitekim de sağ şeride geldi oradan da savruldu” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık - Caner Sönmez 

 

Etiketler: Şişli Piyalepaşa Bulvar


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