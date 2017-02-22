Kaza, saat 17.00 sıralarında Darülaceze Caddesi, Cevahir Otel kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Çay idaresindeki 34 TBL 76 plakalı ticari taksi, karşı yönden gelen Murathan Diriöz'ün kullandığı 34 ZF 5047 plakalı otomobile çarparak devrildi. Ters dönen takside sıkışan sürücüsü Serkan Çay, diğer sürücüler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, ters dönen araç ise çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol güvenlik güçlerinin çalışmasıyla açıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman



