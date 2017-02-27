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İstanbul TEM girişinde feci kaza: 2 Ölü

Akşam saatlerinde TEM otoyolu Silivri bağlantı yolu üzerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul TEM girişinde feci kaza: 2 Ölü

27 Şubat 2017 00:37

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri bağlantı noktası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 özel aracın karıştığı kazada aynı araç içerisinde bulunan Hayri ve Nursen Günkaya çifti kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan araçların birinde seyahat eden Selahattin Kuruhasan isimli vatandaş “Yolu şaşırdı sürücü, biz frene bastık geldi bize vurdu. İndik geçmiş olsun, arabada oturmayın başka bir araç gelir size vurur dedik. O arada jip geldi vurdu. Arabayı 20/25 metre sürükledi.”dedi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yusuf Eker
 

Etiketler: istanbulda kaza, TEM otoyolu Silivri


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