Binlerce öğrenciyi ilgilendiren İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerlerini haberimizde sorgulayabilirsiniz. Öğrenciler sınav yerlerini ve sınav merkezlerini sistemin bilgi panelinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu girerek takip edecekler. Siz de haberimizden 2016 AUZEF sınav tarihleri ve sınav yerlerini öğrenebilir diğer merak ettiğiniz konulara ulaşabilirsiniz. Öğrenciler sinav.istanbul.edu.tr adresinden sınav yerlerini ev merkezlerini öğrenebilecekler.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır. AUZEF öğrencileri, İstanbul Üniversitesinde örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yararlandığı bütün imkânlardan faydalanabilmektedir.

2016-2017 güz dönemi Ara sınav, Bitirme ve Telafi sınavları Türkiye genelinde belirlenen Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Açık öğretim programına kayıtlı öğrenciler sınava gireceği haftada bulunan bütün sınav merkezlerin tercih edebilir. Aşağıda belirtilen uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin (ADANA, ANTALYA, ANKARA, DİYABAKIR, İSTANBUL(AVRUPA), İSTANBUL(ANADOLU), İZMİR, SAMSUN, VAN) olmak üzere 9 Sınav merkezi içerisinden tercih yapabileceklerdir.

AUZEF SINAV YERLERİ VE GİRİŞİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

Yukarda yer alan linkten şifre, güvenlik kodu ve kullanıcı adınızı girerek sınav yerlerini öğrenebilirsiniz.

Sınav merkezlerini sizin için sıraladık

ADANA-ESKİŞEHİR-MERSİN-ADIYAMAN-GAZİANTEP-MUĞLA-AFYON-HATAY-ORDU-ANKARA-ISPARTA-OSMANİYE-ANTALYA-İZMİR-SAKARYA-AYDIN-İSTANBUL-SAMSUN-BALIKESİR-KAHRAMANMARAŞ-SİVAS-BURSA-KAYSERİ-ŞANLIURFA-ÇANAKKALE-KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ-DENİZLİ-KOCAELİ-TOKAT-DİYARBAKIR-KONYA-TRABZON-DÜZCE-KÜTAHYA-VAN-EDİRNE-MALATYA-YALOVA-ELAZIĞ-MANİSA-ZONGULDAK-ERZURUM-MARDİN

AUZEF'te ki uzaktan öğretim bölümleri

Kamu Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çocuk Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Medya ve iletişim

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Endüstri Mühendisliği

NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1- O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2-Bu derslerin kredi saatlerinin,

3- Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

• Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına başvurabilir

• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvurabilir

• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar,

KİMLER BAŞVURAMAZ?

• Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,

• YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,

• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,

• Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar,kayıtlı/mezun oldukları aynı programa kayıt olamazlar.

(Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)

• Ön lisans öğrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

• AUZEF çalışanları fakülte programlarına kayıt olamaz.

Uzaktan Öğretim Nedir?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

- Öğrenci Merkezlidir.

- Fırsat eşitliği sunar.

- Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

- Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

- Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

- Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

- Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

- Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

- Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

- Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

- Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.

