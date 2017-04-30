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İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs önlemleri

İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağını açıkladı. Valilik güvenlik tedbirleri nedeniyle Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro istasyonlarının kapalı olacağını da duyurdu.

İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs önlemleri

30 Nisan 2017 11:06

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağını açıkladı. Valilikten 1 Mayıs'a ilişkin yapılan açıklamada alınan tedbirler sıralanarak, "Vatandaşlarımızın günlük hayatının aksamaması için saat 05.00 itibariyle sadece Osmanbey, Taksim ve Şişhane Metro istasyonları kapalı kalacak; metro, bu istasyonlardan transit geçiş yapacaktır. Ayrıca Kabataş-Taksim Füniküler hattı ve Karaköy-Tünel Füniküler hattı ile Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy İskeleleri (Dentur ve Turyol İskeleleri dahil) hizmet vermeyecektir. İptal edilen seferlerin haricinde ilimizde toplu ulaşım vasıtaları hizmetlerine devam edecektir" denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar ise şöyle:

"Bakırköy İlçesinde Trafiğe Kapatılacak Yollar: İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak, Akıl Hastanesi Caddesi. Beyoğlu İlçesinde Trafiğe Kapatılacak Yollar: Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli (gidiş-geliş)"

Yapılan açıklamada vatandaşların izin verilen alanlar dışında yapılan toplanma çağrılarına itibar etmemeleri konusunda uyarıldı.
 


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