İstanbul Valiliği 16 Ekim Pazar günü yapılacak olan KPSS'ye girecek adaylar için uyarılarda bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ön lisans mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 16.10.2016 tarihinde yapılacaktır. Sınav günü adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kimliklerinin kayıp, çalıntı ya da unutulma ihtimalleri göz önünde tutularak ilimiz genelindeki tüm ilçelerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararı alınmıştır. Adaylar ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00- 10.30 saatleri arası sınav giriş belgesini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar dileriz”.

