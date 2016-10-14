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İstanbul Valiliği'nden KPSS'ye gireceklere uyarı

16 Ekim Pazar günü yapılacak olan KPSS için adaylara uyarılarda bulunan İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Sınav günü adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kimliklerinin kayıp, çalıntı ya da unutulma ihtimalleri göz önünde tutularak ilimiz genelindeki tüm ilçelerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliğinden KPSSye gireceklere uyarı

14 Ekim 2016 10:21

İstanbul Valiliği 16 Ekim Pazar günü yapılacak olan KPSS'ye girecek adaylar için uyarılarda bulundu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ön lisans mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 16.10.2016 tarihinde yapılacaktır. Sınav günü adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kimliklerinin kayıp, çalıntı ya da unutulma ihtimalleri göz önünde tutularak ilimiz genelindeki tüm ilçelerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararı alınmıştır. Adaylar ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden 07.00- 10.30 saatleri arası sınav giriş belgesini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar dileriz”.
 

Etiketler: istanbul valiliği, KPSS


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