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İstanbul Valisi Vasip Şahin 29 Ekim tebriklerini kabul etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen törende, tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin 29 Ekim tebriklerini kabul etti

29 Ekim 2017 10:54
İstanbul Valisi Vasip Şahin 29 Ekim tebriklerini kabul etti - Tıkla İzle

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tebrik kabul töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tebrikleri kabul eden Vali Şahin, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi'ne gitti. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: Vasip Şahin

 

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