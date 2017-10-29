İstanbul Valisi Vasip Şahin 29 Ekim tebriklerini kabul etti

Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tebrik kabul töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tebrikleri kabul eden Vali Şahin, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi'ne gitti.

Doğan Can Cesur

