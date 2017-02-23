Başvurular sırasında önemli kriterleri gözettiklerini de sözlerine ekleyen Vali Şahin, İstanbul’da şuana kadar 2 bin ailenin vatandaşlık başvurusunu alıp İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderdiklerini belirtti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın kuruluşlarının haber müdürleri ve genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Şahin, İstanbul Ticaret Odası terasında gerçekleşen görüşmenin sonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Suriyelilere vatandaşlık açıklaması

Suriyeli vatandaşların vatandaşlığa alınması konusuna ilişkin açıklama yapan Vali Şahin, "İstanbul’da şuana kadar kaydedilenler ile birlikte 540 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Hükumetimiz de bu konuda açıklamalar yaptı. Bunlardan nitelikli olan kişilerin ülkemize vatandaş olarak kazandırılması konusunda bir irade ve karar beyan etti. İstanbul’da şuana kadar 2 bin aile ile ilgili hazırlık yapılarak İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderildi. Tabi bundan sonrasında bakanlığımızın takdiri ile vatandaşlık sağlanabilecek. Bu daha önceden başlamış bir çalışmaydı. Kaldı ki bu dosyaların işlem süreci itibari ile de sayın Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın açıkladığı gibi bu dosyaların incelenmesi bir müddet zaman alacak gibi görünüyor. Tabi bunun takdiri de Bakanlığımıza aittir" diye konuştu.

İstanbul’da yaşayan yabancı vatandaşların kayıt altına alınması yönünde yapılan çalışmaları da değerlendiren Vali Şahin, "Yasal olmayan şekilde İstanbul’a gelen ve İstanbul’da ikamet eden insanların güvenliği bakımından ve genel asayiş düzen bakımından sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunlarında çözümü noktasında bir tespit yapma ihtiyacımız vardı. Sadece bu söylediklerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yabancı kişilerle ilgili başka bir amaç güdülmemektedir" dedi.

"Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran şahsın siyasi bir bağlantısı tespit edilmedi"

Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran şahsın şuana kadar siyasi bir bağlantısı tespit edilmediğini belirten Şahin, "Böyle bir sanat merkezine bu tarz bir saldırının yapılması üzücüdür. Ben geçmiş olsun diliyorum. Ama saldırgan yakalandı. Gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. Olayın takibi siyasi boyutu olup olmadığı değerlendirilecektir ama siyasi boyutunun yüksek ihtimalli olduğu görülmüyor. Bu da adli süreç içerisinde en doğrusunu ortaya sunacaktır" şeklinde konuştu.

Mehmet Altunışık

Mehmet Altunışık Mehmet Altunışık