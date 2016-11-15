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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kosova’da üniversite adayları ile buluştu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Balkanlar 'da üniversite adayları ile buluşmaya devam ediyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kosovada üniversite adayları ile buluştu

15 Kasım 2016 15:37

Eduquality Turkey 2016 Türkiye Üniversiteler Zirvesi tarafından düzenlenen Balkanlar Bölgesinin ikinci durağı Kosova Prizren oldu.Gjhan Buzuku, Ymer Prizreni Ekonomi ve Hukuk, Prizren Teknik ve Prizren Sağlık Meslek Liselerinde gerçekleştirilen tanıtımda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ekibi Türkiye 'de Yükseköğrenim görmek isteyen aday öğrencilere üniversite hakkında detaylı bilgiler verdi. Öte yandan Türkiye’de okuyabilmek için gerekli olan işlemler hakkında öğrenciler aydınlatıldı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Ofis Koordinatörü Gülhan Karaca, Kosova Prizren de bulunan öğrencilere, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin burs imkânlarını anlatarak, üniversitenin akademik kadrosu hakkında bilgiler verdi. Ardından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kurumsal İletişim Uzmanı Akın Terzioğlu; öğrencilere sosyal ve kültürel spor aktivitelerinden bahsederek mevcut öğrencilerin spor aktivitelerinde yer alıp burs imkanlarına sahip olduklarını belirterek tüm öğrencileri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 'ne davet etti.
Heyet sonrasında KOSOVA Prizren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rame Vataj'ı ve Prizren Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini ziyaret etti. Ziyarette ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Eduquality Turkey 2016 Türkiye Üniversiteler Zirvesi Organizatörü HG Grup Şirketinin Genel Müdürü Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu ise; Balkan ülkelerinde bugüne kadar yapılan etkinliklerin daha da başarılı olarak gerçekleştirilmesi için farklı bir anlayışı benimsediklerini ifade etti. Buna göre özellikle lise 2. sınıf ve son sınıf öğrencilerine yani doğrudan hedef kitleye yönelik bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, yapılan çalışmaların öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyet ve ilgiyle karşılandığını söyledi.

Ayrıca Dr. Hatipağağoğlu, öğrencilerin benzeri faaliyetlerin mutlaka sürdürülmesi gerektiği konusundaki dileklerini dikkate aldıklarını ifade etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da YÖK ve üniversitelerimizin hedefleri çerçevesinde başarılı tanıtım etkinlikleri düzenleyeceklerini belirtti.

Etiketler: aday öğrenci, Balkanlar, eğitim, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, üniversite öğrencileri


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