İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi uzlaştırmacı yetiştirecek

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Yenisem), Adalet Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle 5 yıl süresince uzlaştırmacı eğitimi verecek. Yenisem Müdürü Erhan İğdemir, katılımcılara ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ çerçevesinde; alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirme, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi gibi konularda eğitim verileceğini söyledi. İğdemir, programda katılımcılara toplam 36 saat teorik, 12 saat uygulamalı eğitim verileceğini belirterek, “Katılımcılar 6 gün sürecek eğitim süresince günde 8 saat teorik ve uygulamalı ders alacaklar. Hafta içi gelemeyecekler için alternatif olarak 3 hafta sonunu kapsayan ve 6 gün sürecek yeni bir program da oluşturuldu uzlaştırmacı eğitimlerinin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri ve konusunda uzman akademisyenler tarafından verilecektir ” diye konuştu.