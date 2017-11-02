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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi uzlaştırmacı yetiştirecek

Uzlaştırmacılık Türk Ceza sisteminde kısa bir süre önce uygulamaya girerken, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeni oluşturduğu eğitim programlarıyla uzlaştırmacı eğitimlerine başladı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi uzlaştırmacı yetiştirecek

02 Kasım 2017 16:17

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Yenisem), Adalet Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle 5 yıl süresince uzlaştırmacı eğitimi verecek. Yenisem Müdürü Erhan İğdemir, katılımcılara ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ çerçevesinde; alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirme, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi gibi konularda eğitim verileceğini söyledi. İğdemir, programda katılımcılara toplam 36 saat teorik, 12 saat uygulamalı eğitim verileceğini belirterek, “Katılımcılar 6 gün sürecek eğitim süresince günde 8 saat teorik ve uygulamalı ders alacaklar. Hafta içi gelemeyecekler için alternatif olarak 3 hafta sonunu kapsayan ve 6 gün sürecek yeni bir program da oluşturuldu uzlaştırmacı eğitimlerinin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri ve konusunda uzman akademisyenler tarafından verilecektir ” diye konuştu. 

Etiketler: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim M, Uzlaştırmacılık Türk Ceza sistemi

 

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