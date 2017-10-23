Diğer
Kategoriler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne Avrupa’dan çifte ödül

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Almanya’daki “Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri” töreninde “Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu” ödülü ile İngiltere’deki Uluslararası Kalite Zirvesi’nde ‘2017 Uluslararası Kalite Ödülü’nü aldı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine Avrupadan çifte ödül

23 Ekim 2017 12:00

Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan ve daha önce pek çok kez ödüle layık görülen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne Avrupa’dan iki ödül birden geldi. Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen “Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri” töreninde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi jüri tarafından “Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül her yıl geleneksel olarak; ekonomi, sağlık, eğitim, bankacılık, spor, sanat gibi çeşitli alanlarda en başarılı kurumlara veriliyor.

Üniversite’ye ikinci ödül ise İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 10’uncu Uluslararası Kalite Zirvesi’nde geldi. Londra Soutbank Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi jüri tarafından ‘2017 Uluslararası Kalite Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan uluslararası kalite ödülü, Lobin İnternational tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre girişimcilik ve inovasyona yönelik başarıları ilke edinerek sürdürülebilir rekabet avantajını elde eden markalara veriliyor.

Düzenlenen törenlerde üniversite adına her iki ödülü de alan Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, “Aldığımız bu tür ödüller bizleri daha da motive ettiği gibi, eğitim alanında ne denli doğru işler yaptığımızı da ortaya koyuyor” dedi.

Etiketler: 2017 Uluslararası Kalite Ödülü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri, ödül

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç