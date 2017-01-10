Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın “Kan stoklarımız alarm veriyor, tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz.” Açıklamasının ardından harekete geçen İBB Zabıta Daire başkanlığı, azalan kan stoklarına destek vermek için kalabalık bir ekiple Çapada bulunan Kızılay Kan Merkezine adeta çıkarma yaptı.Karşılarında kalabalık bir Zabıta ekibini gören yetkililer ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek Zabıta ekiplerine bu duyarlı hareketlerinden dolayı teşekkür ettiler. Kan bağışında bulunan Zabıtalar daha sonra kan merkezinden ayrılarak görev yerlerine döndüler.