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İstanbul zabıtası Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmadı

stanbul’da vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için 7/24 fedakârca çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, toplumsal olaylara olan duyarlılığı, önemli gün ve haftalarda yapmış olduğu anlamlı programlar ile herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor.

İstanbul zabıtası Kızılayın çağrısına kayıtsız kalmadı

10 Ocak 2017 10:28

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın “Kan stoklarımız alarm veriyor, tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz.” Açıklamasının ardından harekete geçen İBB Zabıta Daire başkanlığı, azalan kan stoklarına destek vermek için kalabalık bir ekiple Çapada bulunan Kızılay Kan Merkezine adeta çıkarma yaptı.Karşılarında kalabalık bir Zabıta ekibini gören yetkililer ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek Zabıta ekiplerine bu duyarlı hareketlerinden dolayı teşekkür ettiler. Kan bağışında bulunan Zabıtalar daha sonra kan merkezinden ayrılarak görev yerlerine döndüler.


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