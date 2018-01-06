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İstanbul Zeytinburnu’nda yıkım gerginliği

Zeytinburnu'nda, Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde faaliyet gösteren ve yıkılacağı iddiasıyla sitenin girişini kamyonet ve tırlarla kapatıp, slogan atarak eylem yapan gruba polis müdahale etti.

İstanbul Zeytinburnunda yıkım gerginliği

06 Ocak 2018 08:56
Zeytinburnu’nda yıkım gerginliği - Tıkla İzle

Zeytinburnu Ambarlarda bulunan sitede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve işçiler, özel bir şirket tarafından satın alınan ve kendilerine yeni bir yer yapılmadan bu uygulamanın hayata geçemeyeceğini belirten esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından alınan yıkım kararını sitenin girişinde ateş yakarak protesto etti.
İçerisinde 7 Blok ve yaklaşık 250 iş yeri bulunan ve bini aşkın kişinin çalıştığı sitenin girişine akşam saatlerinde araçlarını park eden grup eylem başlattı. Kamyonet ve tırlar ile sitenin girişi kapatan işçiler daha sonra ateş yakarak eylemini sürdürdü. Sık sık slogan atan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılar yaptı. Uyarıları dikkate almayan grup slogan atmaya devam etti. Yıkımın gerçekleştirileceği alana çok sayıda çevik kuvvet, zabıta ekipleri, Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Polis, Nakliyeciler Sitesi’nin girişini kapatıp saatlerdir eyleme devam edilen sitenin yan tarafındaki bahçeden zırhlı kepçe ve TOMA’larla site içerisine girmeye çalıştı. Yolu kapatan eylemci grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Uyarılara rağmen yolu açmayan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda Çevik Kuvvet polisi müdahalenin ardından içeriye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta görevlilerinin de hazır bulunduğu Nakliyeciler Sitesi’nde ekiplerin çalışmaları sürüyor.  

Selim Bayraktar

Etiketler: İstanbul, yıkım, zeytinburnu

 

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