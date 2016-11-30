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İstanbul'a kar ne zaman gelecek! Beklenen kar başladı mı?

Havaların soğumasıyla birlikte meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. İstanbulluların dondurucu soğukların gelmesinden sonra aklına ilk gelen soru İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak! Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da çalışanından öğrencisine herkesin merakla beklediği İstanbul'a kar ne zaman gelecek haberini sayfamızdan öğrenebilirsiniz...

İstanbula kar ne zaman gelecek! Beklenen kar başladı mı?

30 Kasım 2016 00:00

Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Yurtta havalar gitgide daha da soğudu. Meteoroloji'den günler öncesinden uyarısını vermişti. Peki İstanbul'da kar yağışı başladı mı? Kar ne zaman yağacak? Kar çilesini çekmek istemiyorsanız işte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI? KAR NE ZAMAN YAĞACAK

Kar yağışının başlayacağı tarih İstanbul'da merakla bekleniyor. Yağışların başlamasıyla birlikte şehrin akışında yaşanacak problemler endişeyle beklenirken, öğrencilerin kar tatili merakı her sene olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının 27 Kasım Pazar günü başlayacağı, 29 Kasım Salı günü ise kuzeybatıdan gelecek olan soğuk havanın, vatandaşları ikinci bir etkiye daha maruz bırakacağı aktarıldı. İstanbul'daki kar yağışının ise 30 Kasım Çarşamba günü yağmurla karışık olacağı bildirildi.

İstanbul'da kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşın tatbikat yaptı.

Marmara Bölgesi için yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen tatbikata yaklaşık bin 500 personel ve 654 kar küreme aracı katıldı. Tatbikat öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “7 bin personelle İstanbul’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün gerçekleşen yağışta metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Eskiden karşılaşmış olduğumuz su baskınlarını bu yıl görmedik. Önümüzdeki günlerde de aldığımız tedbirlerle sorun yaşamayacağız’’ diye konuştu.

Vatandaşları kış lastiği kullanımı konusunda uyaran Baraçlı, “1345 aracımızla kış çalışmalarında etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 145 tane kar küreme aracımız var. Vatandaşlarımızın da aldığımız tedbirlerin yanı sıra kendi önlemlerini almalarını bekliyoruz. Kış lastiklerini de araçlarına takmalarını bekliyoruz. Trafik yoğunluğunu ortadan kaldırabilecek tedbirleri almaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kışta kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. 43 noktada buz önleme sistemimiz var. Bu konuda da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.
Zincirlikuyu’da toplanan ekipler kar yağışı sonrasında olumsuz yaşanabilecek bölgelere hareket etti. Harekete geçen ekiplerin sorumlu olduğu bölgeleri kontrol ederek nöbetlerine devam edeceği öğrenildi. 

Trakya’ya ilk kar düştü

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı bu sabah düştü. Kırklareli’nin Kofçaz İlçesi’nde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Bulgaristan’a sınır konumunda bulunan Kırklareli Kofçaz İlçesi, mevsiminin ilk karı ile tanıştı. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava etkisini, Kırklareli’nde de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ile 2 derece arasında seyrettiği bölge de gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olmasının beklendiği bildirildi. 

Bakan Eroğlu’ndan 'kar' uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, harita üzerinden önümüzdeki haftanın meteorolojik durumu hakkında bilgi vererek, “Özellikle Çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye’yi kar kaplıyor” dedi.

Çarşamba günü tüm yurtta kar beklendiğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Yağmur yağış geliyor, belki yarın kar gelir. Batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye’yi kaplayacak. Bugün pazar Trakya ve Ege’den başladı. Pazartesiden itibaren Afyon’a doğru geliyor. Salı günü Afyon, çarşamba aşağı yukarı Türkiye’nin doğu kısmını da kaplıyor. Perşembe, cuma öbür hafta sonunda yağışlar cumartesi günü terk ediyor. Sadece Ege Bölgesi'nde kalıyor, yani aşağı yukarı kar yağışları da başlayacak. İnşallah hayırlı olur, bereketli olur. Yani yağışlar bekleniyor. Bu yeşil olanlar tamamen yağış, bugün en batıdan başladı, Marmara, Ege genişleyerek gidiyor işte. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba özellikle çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye’yi kar kaplıyor. Şunlar kar yağışları, kar yağışları da başlıyor” diye konuştu.

Etiketler: Beklenen kar başladı mı, İstanbul, kar uyarısı, kar yağışı


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