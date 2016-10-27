TÜİK’in Ağustos 2016 konut satış istatistiklerine göre İstanbul'da Ağustos 2016'da 17 bin 503 konutun satışı yapıldı, bu konutların 390'ı yabancılara satıldı. Yeni yatırımlar ile birlikte İstanbul'a yabancı yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Erpay Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Er, "Yeni ulaşım projeleri konut fiyatlarını etkiliyor. Ulaşım projelerine ev sahipliği yapan her yer kısa sürede değerleniyor. 3. havalimanı, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. köprü gibi dev yatırımların yer aldığı ilçeler ve bu ilçelere komşu olan yerlerde fiyatlar önemli ölçüde arttı. Ayrıca konut projelerinin yakınına açılan AVM, otel, hastane, adalet sarayı, üniversite gibi yapılar da yabancı yatırımcıların satın alma kararlarında etkili oldu. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen yatırımcılar İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Beylidüzü gibi ilçelerde nitelikli projelerden yoğun bir şekilde konut satın alıyor. İstanbul'un sağlık turizmi, inanç turizmi ve alışveriş turizmi açısından da önemli bir merkez olması, Ortadoğu ve Arap dünyasından yatırımcıların tercihlerinde etkili. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerden gelen yatırımcıların da İstanbul'a ilgisi artacak" dedi.

Yeni emlak yasası ile konut sektörü daha hızlı büyüyecek

Yılın ikinci yarısında Ramazan, yaz dönemi, 15 Temmuz darbe girişiminin konut sektörünü etkilese de hızlı toparlanma sürecinin başladığını vurgulayan Ali Er, "Ağustos ayı itibarıyla konut kredisi faizlerinde indirim yapılması, Emlak Konut GYO ve GYODER kampanyalarına sektörün desteği, konut kredisi peşinat oranının yüzde 5 daha düşürülmesi gibi girişimler sektörü olumlu etkiledi. Bu gelişmelerin yanında yeni emlak yasasının da yürürlüğe girmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem İstanbul'da konut piyasasının daha fazla hareketleneceğini ve gelişeceğini öngörüyoruz. Kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin yaygın olması hem ciddi gelir kaybı, hem de sektörün geleceğini tehdit ediyor. Gayrimenkul sektöründeki olası ekonomik kayıp ve kaçakların önlenmesi, emlak danışmanlarının ve emlak danışmanlığı mesleğinin itibar kazanması açısından gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor. Emlakçılık mesleğinin yasal bir zemine oturtulması, sektörün profesyonellik ve güven ortamında daha çok büyümesini sağlayacağı gibi yabancı yatırımcıların da Türkiye'den daha güvenli şartlarda konut sahibi olmasını kolaylaştıracak" diye konuştu.