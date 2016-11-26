Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’, Kalkınma Ajansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin destek verdiği projede, sınıflarda üstün zekalı ya da öğrenme güçlüğü yaşayan 4-14 yaş grubu öğrenciler eğitim görecek.

Proje kapsamında ileri giden ve geride kalan öğrenciler haftalık ders saatlerinin yüzde 40’ında özel eğitim desteği alacak. Sarıyer’de 20 devlet okulunda uygulanacak olan çalışmada öğrenciler robot setleri, zeka oyunları ve bilim malzemeleriyle eğitim ve öğretim görecek. Hazırlık aşamasında önce öğretmenlere eğitim verilecek, ardından uygun okullar belirlenip, laboratuvarlar kurulacak.

Kimler nasıl yararlanacak?

Destek eğitim odası açılmasının kanunen zorunlu olduğunu belirten TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun ailelerin izlemesi gereken yolu şu sözlerle anlattı: "Özel eğitim yönetmenliği kanununa göre zorunlu bir şey yani sizin çocuğunuz üstün zekalı ya da öğrenme ile ilgili bir problem yaşıyorsa okulunuzun destek eğitim odası açtırma zorunluluğu vardır. Bunun için aileler rehberlik araştırma merkezlerinden raporlarını alarak okul müdürlerine başvurularını yapacaklar. Başvurduğunuzda çocuğunuz üstündür, dâhidir, normaldir, parlaktır gibi bir takım şeyler orada belirlenmiş ve rapora yazılmış olacak o rapora istinaden çocuğun destek eğitim odasından faydalanması gerekiyorsa, okul rehberlik birimi bu kararı vermiş olacak."

30 saatin 12 saatinde destek eğitim

Üstün zekalı ve dahi çocuklar için yapılacak materyallerden geride kalan öğrencilerinde faydalanabileceğini söyleyen Tunahan Coşkun; “Öğrenciler 30 saatlik ders saatinin en fazla 12 saatinde buradan destek alabilecek. Çocuk üstünse öğrenme ile ilgili bir takım güçlükler yaşıyorsa destek eğitim odasından rahatlıkla faydalanabilir. Burada özellikle üstün zekalı ve dahi çocukların kullanabileceği robot setleri, zeka oyunları bilim malzemelerini koyuyoruz ki ileri giden çocuklar fazlaca faydalanabilsin. Geri giden çocuklarda bir takım uygulamalarla normal düzeye çekilebilsin istiyoruz" dedi.

"1 milyon bütçe"

TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun uygulama süresi 1 yıl olan projenin maliyetinin de oldukça yüksek olduğunu belirterek; "Projenin yaklaşık 1 milyon civarında bir bütçesi var. Kalkınma Ajansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen bir proje. Sarıyer’de 20 okul açılacak bu vesile ile biz diğer ilçelerde ve Türkiye genelinde bunun modelleme yolunda yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

“20 eğitim odası”

Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, rehberlik araştırma merkezlerinden aldıkları rapor sonrasında seçilen öğrencilerin destek alacağını belirterek; "Zaman zaman velilerimizden çocuklarının üstün zekalı olup olmadığıyla ilgili neler yapılabileceğini merak ederek bizim okullarımızın rehberlik servisine gelen velilerimizde olmaktadır. Bizim rehberlik servislerimiz ve rehberlik araştırma merkezlerimiz bu öğrencilerimize çeşitli testler yaparak onların durumlarını tespit ettikten sonra bir veri oluşturmaktadır. Biz o verilerle birlikte o tespit ettiğimiz öğrencilerimizle 20 tane eğitim odasında hizmetler yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

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