İstanbul’da 154 noktada 'Huzur Arefe Uygulaması'

Ramazan Bayramı öncesi İstanbul’da başlayan ‘Kurt Kapanı-18’ uygulamasına, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın uygulama noktalarını denetimi ile Huzur Arefe Uygulaması-1 olarak dün devam edilmişti. Arefe gününde de sürdürülen ‘Huzur Arife Uygulaması-2’ ile İstanbul'da 39 ilçede gece gündüz demeden denetimler yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Ramazan Bayramı'nda meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önleme amaçlı yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlenmesine yönelik uygulama yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla yapılan iki aynı uygulama, toplam 154 noktada gerçekleştirildi. Ayrıca uygulamada şüpheli şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları, valizleri ve araçları tek tek gözden geçirildi.

Caner Sönmez