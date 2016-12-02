Diğer
Kategoriler

İstanbul'da 2 gemi karaya oturdu

İstanbul'da şiddetli lodostan etkilenen bir Rus gemisi Kartal sahilinde karaya oturdu. Mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yürütülürken bir kuru yük gemisi de bu alana yakın bir yerde karaya oturdu.

İstanbulda 2 gemi karaya oturdu

02 Aralık 2016 21:57
İstanbul'da 2 gemi karaya oturdu - Tıkla İzle

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle bir Rus gemisi 21.00 sıralarında Kartal’da karaya oturdu. Bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İlk belirlemelere göre gemide 14 mürettebat olduğu belirlenirken ekipler mürettebatı kurtarmaya çalıştı.
İtfaiye mürettebatı kurtarmak için merdiven uzatırken aşırı rüzgardan mürettebatı alamadı. Bunun üzerine kıyı emniyeti kara ekibi iskele kurarak mürettebatı kurtarmak için çalışmalar yapmaya başladı.

Kuru yük gemisi karaya oturdu
Öte yandan, Rus gemisine yakın bir bölgede bir başka kuru yük gemisi de lodosun etkisiyle karaya oturdu. Bu geminin mürettebatının kurtarıldığı, gemide kimsenin kalmadığı öğrenildi. 

Murat Solak

Etiketler: karaya oturma, rus gemisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç