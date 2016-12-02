İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle bir Rus gemisi 21.00 sıralarında Kartal’da karaya oturdu. Bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İlk belirlemelere göre gemide 14 mürettebat olduğu belirlenirken ekipler mürettebatı kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye mürettebatı kurtarmak için merdiven uzatırken aşırı rüzgardan mürettebatı alamadı. Bunun üzerine kıyı emniyeti kara ekibi iskele kurarak mürettebatı kurtarmak için çalışmalar yapmaya başladı.

Kuru yük gemisi karaya oturdu

Öte yandan, Rus gemisine yakın bir bölgede bir başka kuru yük gemisi de lodosun etkisiyle karaya oturdu. Bu geminin mürettebatının kurtarıldığı, gemide kimsenin kalmadığı öğrenildi.

Murat Solak