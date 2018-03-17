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İstanbul'da 24 saat su kesintisi| İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 19 Mart İSKİ su kesintisi listesi…

İstanbul'un bazı ilçelerinde 19 Mart Pazartesi günü 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar suların geri ne zaman geleceğini merak ederken İSKİ'den açıklama geldi. İstanbul'da su ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar...

İstanbulda 24 saat su kesintisi| İstanbulda sular ne zaman gelecek? 19 Mart İSKİ su kesintisi listesi…

17 Mart 2018 14:42

İSKİ, Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde 24 saat süreyle bazı noktalarda su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "İçme Suyu İsale hatlarında gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 19 Mart Pazartesi günü 10.00 ile 20 Mart 2018 Salı günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle Başakşehir ilçesi: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım. Arnavutköy ilçesi: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya,Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri. Esenyurt ilçesi: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri. Avcılar ilçesi: Tahtakale Mahallesi. Büyükçekmece ilçesi:Karaağaç Mahallesi'ne su verilemeyecektir."  

Etiketler: İstanbul, su kesintisi

 

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