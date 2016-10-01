İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 5000 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada ele geçirilen malzemeler yapılan sergide gösterildi. "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan uygulamalar ve operasyonlar sonucunda 14 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 152 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra, 34408 kişinin GBT sorgusu yapılırken 118 aranan şahıs gözaltına alındı. Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 8623 aracın sorgusunun yapıldığı bu araçlardan 95’inin trafikten men edildiği ifade edildi. Uygulama kapsamında 176 bin 233 TL tutarında trafik para cezası kesilirken, 792 adet işyerinin denetlendiği, bu işyerlerinden 45’ine işlem uygulandığı öğrenildi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetildiği belirtildi.

Oğuzcan Yazar