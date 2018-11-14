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İstanbul'da ABD'li turisti otel odasında gasp eden zanlılar yakalandı

İstanbul'da ABD'li turisti otel odasında gasp eden zanlılar yakalandı
İstanbul'da ABD'li turisti otel odasında gasp eden zanlılar yakalandı

ABD’den ameliyat olmak için Türkiye’ye gelen turist Mecidiyeköy’de kaldığı otel odasında kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli tarafından gasp edildi. Otele ve odaya girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan gaspçılar, araştırma polisi tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'deki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı S.I., bir süre önce ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. Buradan bir otele yerleşen turistin peşine 3 gaspçı takıldı. Turisti takip eden gaspçılar, kaldığı otele girerek başka bir odada kalmaya başladı. Gaspçılar turisti bir süre inceledikten sonra plan yaparak harekete geçti. Turistin odasının kapısını tıklayan gaspçılar, kendilerini polis olarak tanıtarak içeriye girdi. Odada turisti etkisiz hale getiren gaspçılar, 500 dolar, 1 tablet ve 3 adet cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Gaspçıların otele ve odaya girip çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Araştırma polisi kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından turistin şikayeti üzerine konuyla ilgili çalışma başlatılan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahısların eşkalini belirleyerek kimliklerini tespit eden polis, K.A.(32) ve E.K.'yı (33) Şişli'de, D.P.'i (58) ise Maltepe'de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Büroya götürülen gaspçılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Doğan Can Cesur 

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