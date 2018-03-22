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İstanbul'da AVM'de yangın paniği

Pendik'te bir AVM içinde bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. AVM itfaiye ekiplerince kısa sürede boşaltılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbulda AVMde yangın paniği

22 Mart 2018 15:53
İstanbul'da bir AVM'de yangın - Tıkla İzle

Pendik'te bir AVM'nin içinde bulunan restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede AVM'nin çatısını kaplarken vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Pendik ve Yenişehir'den itfaiye ekipleri çıkarıldı. Ekipler AVM'yi kısa süre boşaltırken yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise çok korktuklarını panik içinde dışarıya çıktıklarını söyledi.  

Metin Başar - İzzet Aydın

 

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