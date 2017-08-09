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İstanbul'da bir kadını telefonda dolandıran 6 kişi tutuklandı

Sarıyer'de, telefonla aradıkları bir kadına kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, 16 bin TL dolandırdıkları şüphesi taşıyan 6 kişi yakalandı. Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İstanbulda bir kadını telefonda dolandıran 6 kişi tutuklandı

09 Ağustos 2017 15:53
İstanbul'da bir kadını telefonda dolandıran 6 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Sarıyer'de A.S. isimli kadını telefonla arayan ve kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler kadının 16 bin TL'sini dolandırdı. Bunun üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinin ardından, konuyla ilgili oldukları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. 3 gün süren çalışmayla yakalanan, ardından Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve buradaki sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan L.D. (24), S.M.K. (21), M.K. (25), F.G. (21), E.G. (34) ve E.O.G. (25) isimli dolandırıcılar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri mahkeme tarafından 7 Ağustos Pazartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Hüseyin Coşkun


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