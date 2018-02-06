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İstanbul’da birçok adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbulda birçok adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi

06 Şubat 2018 05:11
İstanbul’da birçok adrese eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gece saat 02.00 sıralarında düğmeye basan ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görülürken, gece saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda belirlenen adreslerdeki aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.  

Selim Bayraktar

Etiketler: İstanbul, narkotik

 

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