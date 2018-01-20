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İstanbul’da çete operasyonu

İstanbul’da şafak vakti çete operasyonu yapıldı. Birçok adrese giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı.

İstanbulda çete operasyonu

20 Ocak 2018 09:10
İstanbul’da çete operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eşzamanlı birçok adrese çete operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. Daha önceden belirlenen adreslere giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Sultangazi Zübeydehanım Mahallesinde bir gecekonduya giren ekipler evde arama yaptı. Ekipler içerde arama yaparken özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

İsmail Bulut

Etiketler: çete operasyonu

 

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