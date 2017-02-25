İstanbullular bu hafta sonu karanlıkta kalacak. İstanbul’da bazı ilçelerde 12 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak. Asya ve Anadolu yakasının bazı ilçelerinde meydana gelecek olan elektrik kesintilerini sizler için derledik. Elektrik kesintilerini BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitesinden açıkladı. Sizler için elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak sorusunun cevabını hazırladık.

Elektrik kesintileri İstanbul'da yaşanmaya başladı. Kesintiler sonrası Fatih ve Bakırköy için de kesinti yapılması sürpriz oldu. Çünkü önceden açıklanan listeye göre bu iki ilçede planlı kesinti yapılacağı bildirilmemişti. BEDAŞ'ın 186 elektrik arıza hattının yoğunluktan ulaşılamıyor.

Kesintilerle ilgili bir açıklama gelirse ve elektriklerin ne zaman geleceğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Takipte kalınız.

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH’TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 ŞUBAT CUMARTESİ: KATİP KASIM Mh., AKSARAY Cd., ALACA CAMİİ Sk., AYRIK Sk., FABRİKA Sk., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., GÜVENLİK Cd., HADIM ODALARI Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., İMRAHOR HAMAMI Sk., KATİP KASIM CAMİİ Sk., LANGA HİSARI Cd., LANGA KARAKOLU Sk., NATIRKIZI Sk., PAŞAZADE Sk., SEPETÇİ SELİM Sk., ZİNDANDELEN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 07:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 ŞUBAT PAZAR: KATİP KASIM Mh., AYRIK Sk., AKSARAY Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., GÜVENLİK Cd., HADIM ODALARI Sk., HAYRİYE TÜCCARI Cd., İMRAHOR HAMAMI Sk., KATİP KASIM CAMİİ Sk., NATIRKIZI Sk., PAŞAZADE Sk., LANGA HİSARI Cd., LANGA KARAKOLU Sk., ZİNDANDELEN Sk., SEPETÇİ SELİM Sk., FABRİKA Sk., ALACA CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.,

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

PİYALEPAŞA Mh., AÇIK Sk., AVCILAR Sk., CAN Sk., CAN KARDEŞLER Sk., DİRİ Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., GÜZELLER Sk., KAYIŞOĞLU Sk., KÜÇÜK EFEM Sk., MENEVŞE Sk., OKÇULAR ÇEŞME Sk., PİYALEPAŞA Cd., SAĞLIK OCAĞI Sk., ŞENAY Sk., TOROS Sk., ÜLEV Sk., YARPUZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜVEN Mh., ERGUVAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ Mh., SOKULLU MEHMET PAŞA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 ŞUBAT CUMARTESİ: BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., EMRAH Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 ŞUBAT PAZAR: HÜRRİYET Mh., SEDEF Sk., ZÜMRÜT Sk., BARBAROS Mh., 13. Sk., 12. Sk., 15. Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: ADNAN KAHVECİ Mh., PAŞAZADE Cd., DOLUNAY Sk., DERE Sk., OKUL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Şubat Pazar: BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., KARANFİL Cd., MENEKŞE Cd., SARDUNYA Cd., LEYLAK Cd., GÜL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ADNAN KAHVECİ Mh., ÇALIŞLAR Cd., OSMANBEY Cd., KÖROĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. MARMARA Mh., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: HİSARBEYLİ Mh., ACIÇEŞME Sk., EĞİTMEN Sk., HANDE Sk., HANDEGÜL ÇIKMAZI Sk., HANYERİ Sk., HARDAL Sk., KARADAĞ Sk., KARAKARTAL Cd.DESİ Sk., PELİN Sk., SÖNMEZ Sk., ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Şubat Pazar: İZZETTİN Mh., KESTANELİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: CUMHURİYET Mh., 709. Sk., 710. Sk., 2.AKASYA Sk., AŞIK VEYSEL Cd., ÇINAR Sk., FULYA Sk., GONCAGÜL Sk., HATBOYU Cd., KESTANE Sk., MİNE Sk., PELİN Sk., ŞEHİT CEMAL DİNÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat Cumartesi: GÜZELYURT Mh., YILDIRIM BEYAZIT Cd., MEVLANA Mh., SULTAN ABDÜLHAMİT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 Şubat Pazar: AKÇABURGAZ Mh., 3149. Sk., 1563. Sk., 1584. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇEKMEKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10.00-14.00 saat aralığında MERKEZ - MERKEZ - MİMAR SİNAN - ULUBATLI HASAN

PENDİK’TE ELETRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 16:00 saat aralığında BALLICA, PERİ, PULLU, MEHMETEFENDİ, BAĞ, BAŞAK, CİNNAH, AŞIK YUNUS, CİVAN, SEYMEN, AKTİF, BUĞDAY, SULAK, FAYDA

26 Şubat 2017: 10:00 - 12:00 saat aralığında BAHÇELİEVLER - ADNAN MENDERES, AŞIK VEYSEL, KIZIL ELMA, AYNALI ÇARŞI, DÜZ, NAZIM HİKMET, GÖL, SAPANCA, TAKIM, TARABYA, SEYHAN, YAZ

10:00 - 12:00 saat aralığında ADNAN MENDERES, NAZIM HİKMET, SEYHAN

08:00 - 18:00 saat aralığında: KAYNARCA, AYDINLI YOLU, GÜNDOĞAN, ÖLÇÜ, BAHATTİN VELED,

MÜNZEVİ, SETÜR, TAMER

SANCAKTEPE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 14:00 saat aralığında MECLİS - LEYLAK, NURGÜL, NİMET, PAŞA, AĞAÇALTI, İNANÇ, UYAR, YALI, YAVUZ, TEMAŞA, YEŞİM, YUNUS, NAZENİN, ASİ, EHİL, KATİP ÇELEBİ, AKTİF, ATATÜRK, CEMAL GÜRSEL, KARAGÜL, NAR ÇİÇEĞİ, UĞUR, ÇAĞLA, BİLGİ, BEŞİK, HASBAHÇESİ SARIGAZİ - ERDAL, ERENLER, ESENLER, MARTI, KENDİR, YAZ, METE, TURNA, ÖRDEK, OCAKLI, AYTAÇ

26 Şubat 2017 10:00 - 16:00 saat aralığında EYÜP SULTAN - MÜMİNLER, SANDALCI, GÜLİBRİŞİM,

SULTANBEYLİ’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Şubat 2017: 10:00 - 14:00 saat aralığında TURGUT REİS - ARMUTLU, ATABAYLAR, BESTEKAR, BİLGİ, CEYHAN, DEMOKRASİ, ERCİYES, FATİH, GÜRANİ , HAFIZ İBRAHİM , ILGAZ , KARATAY ,

KERAMET , KOÇBEYİ , LÜLE , MUHAMMET İKBAL , NAZAR , NEJAT , OSMANGAZİ , PÜSKÜL ,

SAMET , SARNIÇ , SEYRAN , SIHHİYE , SIRIKLI , SİNEM , TUZLA , TUĞRA , ZİKRİBEY , ÖTEN ÇAY , ŞİLE ,

ZİYAPAŞA , AKİDE , BAKİ , IŞIN , MİHENK ÇIKMAZI , SAMSUN , TATAR , VAKİT ,

KARTAL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Şubat 2017: 09:00 - 17:00 saat aralığında ESENTEPE , ANADOLU ,

BEDAŞ

Türkiye Elektrik Kurumu 15 Temmuz 1970 tarihli ve 1312 sayılı yasa ile kurulmuştur. 12 Ekim 1970 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 23 Şubat 1983 tarihli ve 17968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile İstanbul ili merkez almak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi Marmara Bölgesi illerinde Türkiye Elektrik Kurumu'na bağlı olarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak devam etmiştir. 1989 yılında İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi adını almış ve faaliyet alanı İstanbul ili ile sınırlandırılmıştır. 1993 yılında Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adını almıştır. BEDAŞ, özelleştirme kapsamında Limak-Cengiz-Kolin Konsorsiyumuna 1.960.000.000 Amerikan Doları karşılığında satılmıştır.