İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula! İstanbul'da nerelerde elektrik kesilecek?

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula! İstanbul'da nerelerde elektrik kesilecek? İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi internet sitesinde İstanbul'da nerelerde elektriklerin kesileceğini duyurdu. İnsanlar İstanbul'un hangi mahallelerine elektrik verilmeyeceğini merakla aramaya başladı. İşte elektrik kesintisiyle ilgili detaylı haberimiz...

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇE VE MAHALLELER ŞU ŞEKİLDE :

08 Mart 2018 Perşembe günü planlı kesinti programı

- ORTAKÖY Mh., ELİF Sk., İLTER Bul., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11176-26002-26301-26332-26395)

- CUMHURİYET Mh., ÖZLER Sk., SAHRA Sk., KUYULU Sk., AYDIN 1 Sk., DORUK Sk., HAVUZLU Sk., GÜLER 1 Sk., ATOM Sk., KIBRIS Cd., ÖZLEM 1 Sk., FÜZE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11725-719)

- MERKEZ Mh., KEMALİYE Sk., MEYDANCIK Sk., BOZKIR Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11726-1059)

- YUNUS EMRE Mh., 1396. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11908-28030 TM)

- HABİBLER Mh., 2737. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12052-29451 tm)

- ESENTEPE Mh., 2386/2. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12181-29580 tm)

- YILDIZTEPE Mh., BAĞCILAR Cd., 38. Sk., 39. Sk., 37/1B Sk., YENİGÜN Mh., 10. Sk., 9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12209-18507)

- MİTHATPAŞA Mh., BAHÇEKÖY Cd., FIRAT Sk., 7.LALE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12217-9051 ilgili deparlar)

- HAVAALANI Mh., GÜLÜM Sk., GÜLŞAH Sk., GÜLTEKİN Sk., GÜLEY Sk., HACILAR Cd., MEHMET AKİF İNAN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12208-18257)

- KARADOLAP Mh., VEYSEL KARANİ Cd., ADNAN MENDERES Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12235-28083 TM)

- MALKOÇOĞLU Mh., 302. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12239-28366 tm)

- YAVUZ SELİM Mh., 3. Sk., BİRLİK Cd., 3/10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12207-18566)

- AKÇABURGAZ Mh., 3032. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12242-21868-22399-22643-22849-20313-22705)

- TERAZİDERE Mh., MELTEM Sk., ÖZKAN Sk., CUMHURİYET Cd., PARK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12257-8226)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., HAL BAĞLANTI Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12259-8455)

- KOCATEPE Mh., HAL BAĞLANTI Sk., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12260-8456)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12261-8457)

- BAŞAKŞEHİR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12292-12706)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1462. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12254-28031 TM)

- VATAN Mh., SERAP Sk., AKIN Sk., AR Sk., EMEL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12255-8415)

- YEŞİLKENT Mh., G-630 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12309-20534 DP:4)

- TERAZİDERE Mh., CUMHURİYET Cd., DERYA Sk., OVA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12256-8225)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12262-8458)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12263-8459)

- BAĞLAR Mh., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12294-31887)

- UĞUR MUMCU Mh., 2261. Sk., 2262. Sk., 2263. Sk., 2271. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12328-29006 TM)

- BAĞLAR Mh., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12296-31432)

- YEŞİLPINAR Mh., ÇİÇEKSUYU Cd., SAMSUN Sk., GİRNE Cd., ESER Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12312-28223 TM )

- ALİ KUŞÇU Mh., BAŞMÜEZZİN Sk., BAŞHOCA Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., DARÜŞŞAFAKA ÖN Sk., FAHRİBEY Sk., FATİH Cd., MÜKERRİR Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., YAVUZ SELİM Cd., HAFIZPAŞA Sk., FEVZİPAŞA Cd., MUSANNİF Sk., MİSVAK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12316-2264)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12326-29875 TM)

- 50. YIL Mh., 2154. Sk., 2155. Sk., 2156. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12327-28532 TM)

- ZEKERİYAKÖY Mh., KİLYOS Cd. Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12352-4669)

- BARIŞ Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Sk., İZMİR Cd., BURSA ÇIKMAZI Sk., FUZULİ Sk., KARADENİZ Cd., AKDENİZ Cd., ATİLLA İLHAN Cd., KIBRIS Cd., KORKMAZ Sk., KORU Cd., EGEMENLİK Cd., SAKARYA Cd., ZAFER Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12360-21543, 21642, 21643, 21644, 22273, 21645, 21646, 21647, 20597, 21649, 21651, 27353, 21652, 21653, 20929)

- GAZİTEPE Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12373-25007-25505-25247-25871-25872)

- DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., SULTAN FATİH Cd., YEDİKULE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12390-22310-27464-27297)

- MEVLANA Mh., 835. Sk., 832/1. Sk., 832. Sk., 902. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12344-28321 TM)

- ORTAKÖY Mh., OVAYENİCE Cd., İNCESU Cd., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12374-25979-25974-25539-25958-25538-25700-25677-25923-25293-25162)

- ARAP CAMİ Mh., BANKALAR Cd., BEREKETZADE MEDRESESİ Sk., BİLLUR Sk., FERMENECİLER Cd., KARDEŞİM Sk., KERESTECİ FAZIL Sk., PERÇEMLİ Sk., TERSANE Cd., BEDRETTİN Mh., YOLCUZADE İSKENDER Cd., BEREKETZADE Mh., BÜYÜK HENDEK Cd., BANKALAR Cd., BEREKETZADE MEDRESESİ Sk., GALATA KULESİ Sk., HOROZ Sk., İPEK ÇIKMAZI Sk., LAKERDACI Sk., OKÇU MUSA Cd., ŞAİR EŞREF PAŞA Sk., ŞAİR ZİYA PAŞA Cd., SAVCI BEY ÇIKMAZI Sk., ŞİŞHANE Sk., CAMİİKEBİR Mh., BÜLENT DEMİR Cd., BAHRİYE Cd., BAYRAM YERİ Sk., DEREBOYU Cd., HAKİM Sk., KASIMPAŞA KÜLHAN Sk., KEBAPÇI ŞERİF Sk., TURŞUCU BAYRAM Sk., ZİYAFET Sk., EMEKYEMEZ Mh., YOLCUZADE İSKENDER Cd., GÜVEZ Sk., MÜRDÜM Sk., NAZLI HANIM Sk., OKÇU MUSA Cd., ŞİŞHANE Sk., TUTSAK Sk., YÜKSEK MİNARE Sk., YOLCUZADE MEKTEB Sk., KÜÇÜK PİYALE Mh., BAHRİYE Cd., BAYRAM YERİ Sk., YENİ YOL ARA Sk., KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., ÇELEBİLER Sk., AĞAÇ TULUMBA Sk., ERİŞTECİ Sk., GÜMÜŞ HALKA Sk., GÜMRÜK Sk., HOCA TAHSİN Sk., HALİL PAŞA Sk., HAVYAR HAN İÇİ Sk., KARANTİNA Sk., KEMANKEŞ Cd., KÖLEMEN Sk., MALİYE Cd., MANGIR Sk., MUMHANE Cd., NECATİBEY Cd., RIHTIM Cd., YEMİŞÇİ HASAN Sk., MÜEYYETZADE Mh., AYNALI LOKANTA Sk., ARŞIN Sk., KEMERALTI Cd., LEBLEBİCİ ŞABAN Sk., NECATİBEY Cd., ŞAHKULU Mh., MEŞRUTİYET Cd., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., BAHRİYE Cd., KADI ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., KAMER Sk., KASIMPAŞA MEVLEVİHANE Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI Sk., KERAMET ÇIKMAZI Sk., KERAMET Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., TAHTA FIRIN Sk., YAHYA KAHYA Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., BAHRİYE Cd., IŞIK ÇIKMAZI Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ Sk., YAKUPAĞA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12393-3674-3121-3167-3449-3139-3311-3824-3124-3248-3345)

- GÜRSEL Mh., KAĞITHANE Cd., FESTİVAL Sk., IŞIKLI Sk., IŞIKLI ÇIKMAZI Sk., SERKAN Sk., SEREN Sk., SEVİLEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12394-9358)

- MERKEZ Mh., DUMLUPINAR Cd., DUMLUPINAR ÇIKMAZI Sk., DESTE Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12383-9124)

- OSMANGAZİ Mh., 3143. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12392-22215 TM)

09 Mart 2018 Cuma günü planlı kesinti programı

- YUNUS EMRE Mh., 1397. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11909-28030 tm)

- HABİBLER Mh., 2738. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12053-29451 tm)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 862. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12171-28830 TM - 28449 TM)

- TOPÇULAR Mh., CİCOZ YOLU Sk., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12264-8356)

- TERAZİDERE Mh., OVA Sk., GÜNEŞ Cd., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12266-8743)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., HAL BAĞLANTI Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12259-8455)

- KOCATEPE Mh., HAL BAĞLANTI Sk., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12260-8456)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12261-8457)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12265-8721)

- BAĞLAR Mh., BARIŞ Sk., ÇINAR Sk., EBRU Sk., OSMAN PAŞA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12300-31514)

- ŞEHREMİNİ Mh., ŞAİR MEHMET EMİN Sk., ZİYA GÖKALP Sk., VELET ÇELEBİ Sk., KIZILELMA Cd., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., HASEKİ SULTAN Mh., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., TEVFİK FİKRET Sk., HATİP NACİ Sk., MÜNİFPAŞA Sk., EDALI Sk., KIZILELMA Cd., FEDAKAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12317-2056)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12262-8458)

- KOCATEPE Mh., HAL YOLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12263-8459)

- UĞUR MUMCU Mh., 2292. Sk., 2293. Sk., 2294. Sk., K Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12330-29082 TM)

- EVREN Mh., GÜLBAHAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12298-31823)

- YEŞİLKENT Mh., G-620 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12310-20534 DP:7)

- UĞUR MUMCU Mh., K Cd., L Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12331-28524 TM)

- 50. YIL Mh., 2111. Sk., 2105. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 16:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12332-29227 TM)

- SOĞANLI Mh., KARACA Sk., KARADENİZ 1 Sk., HÜLYA Sk., ÇAVUŞPAŞA Cd., HIZIR Sk., SERBAŞ Sk., AKDENİZ Sk., İKBAL Sk., HABİB ÖZHAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12356-678)

- 50. YIL Mh., 2096. Sk., 2097. Sk., 2098. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12345-28311 tm)

- MERKEZ Mh., İSKENDER Sk., İRFAN Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Sk., YÜKSEL Sk., ERHAN Sk., ARI Sk., ÜNLÜ Sk., SAKIZ Sk., KARINCA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12355-674)

- ADNAN KAHVECİ Mh., ÇAMBAŞI Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Bul., KONAK Cd., OSMANLI Cd., ÇANKAYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12362-20280, 202361, 22734, 22727, 20262, 20266, 20263, 20264, 20265, 20269, 22542, Kameroğlu, 22543, 20268)

- MERKEZ Mh., DUMLUPINAR Cd., DUMLUPINAR ÇIKMAZI Sk., KAYAPINAR Sk., KEMERBURGAZ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12384-9124 ilgili deparı)

- ÇIRÇIR Mh., ATILGAN Sk., ZENGİN Sk., NAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12395-28522 TM)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1463. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12397-28031 TM)

- KARABURUN Mh., PLAJ Cd., RADAR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12375-28846 TM)

- MERKEZ Mh., ŞAHİNCİ Sk., ORTA ÇEŞME Cd., DURSUN FAKİH Sk., ATABEY Sk., GAZİ HASAN PAŞA Sk., HARİKA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12405-4297)

- GENÇOSMAN Mh., MEKTEP Sk., ÇİFTLİK Sk., HUN Sk., ÜÇ ÇEŞMELER Sk., GENÇ OSMAN Cd., YEKTA Sk., AKAN Sk., DAVUTPAŞA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 17:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12409-042)

- ESENTEPE Mh., 2380. Sk., 2381. Sk., 2386. Sk., 2386/1. Sk., ŞEHİT EYÜP GÖNEN Cd., C-1 Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12403-28401 tm)

- MERKEZ Mh., ÖZENGİ AĞASI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 15:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12406-4149)

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12416-23139)

- MİMAR SİNAN Mh., 2.ŞELALE Sk., 2.KÜLTÜR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12377-9571 ilgili depar)

- AKŞEMSETTİN Mh., SAMET Sk., FATİH SULTAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12400-28121 tm)

- MERKEZ Mh., ŞAHİNCİ Sk., GÜL Sk., ÜÇ TUĞLU Sk., MEVSİM Sk., DEFNE BAYIRI Sk., YAPRAKTAŞ Sk., TİRKEŞ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12404-4511)

- BAHÇELİEVLER Mh., BARBAROS HAYRETTİN Sk., ÇAYIR Sk., BARIŞ 1 Sk., TURGUT REİS Sk., İPEK Sk., PİRİ REİS 1 Sk., PINARLI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 15:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12407-615)

- KALFA Mh., AKALAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12411-23093 23182 23664 23249 23094 23681)

- BOZKURT Mh., EŞREF EFENDİ Sk., CUMHURİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., ARPA SUYU Sk., EFE Sk., ERGENEKON Cd., HALASKARGAZİ Cd., NAKİYE ELGÜN Sk., RUMELİ Cd., TAVUKÇU FETHİ Sk., TAYYARECİ FEHMİ Sk., ERGENEKON Mh., HALASKARGAZİ Cd., FULYA Mh., AYTEKİN KOTİL Cd., BÜYÜKDERE Cd., BAHÇELER Sk., DENİZHAN Sk., ORTAKLAR Cd., MERKEZ Mh., HALASKARGAZİ Cd., NAKİYE ELGÜN Sk., RİKAPTAR Sk., MEŞRUTİYET Mh., HALASKARGAZİ Cd., MATBAACI OSMANBEY Sk., RUMELİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında FETİHTEPE Mh., AKTAŞ Sk., ÇİLESİZ Sk., ANA YURT Sk., ARKOÇ Sk., ATAÇ Sk., BEYAZ Sk., DEMİRKIRAN Sk., DÖNEM Sk., ERDEMLİ Sk., FATİH SULTAN Cd., GENİŞ Sk., GEZEN Sk., İPEKLİ Sk., IŞILDAK Sk., ÖNEM Sk., ÖZGÜL ARALIĞI Sk., ÖZLEM Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., MEYDAN Sk., NESİL Sk., OKÇULAR YOLU Sk., PAPATYALI Sk., SOLAK ÇEŞME ARALIĞI Sk., SEDEFOĞLU Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., UMAR ARALIĞI Sk., UMAR Sk., YAMAK Sk., YAYLA ÇIKMAZI Sk., YAYLA ARALIĞI Sk., YAYLA Sk., KADIMEHMET EFENDİ Mh., KULAKSIZ Cd., KAPTANPAŞA Mh., BÖREKÇİ BAYRAM Sk., BÜYÜK SİNAN PAŞA Sk., BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI Sk., BİRLİK Sk., HACI SÜLEYMAN Sk., KÜÇÜK PİYALE CAMİ Sk., KALAFATÇI YUSUF Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KAYABAŞI Sk., KULAKSIZ Cd., KULAKSIZ HAMAMI Sk., KULAKSIZ KÜLLHANI ÇIKMAZI Sk., MÜRÜVVET Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MAŞA Sk., NALINCI BAYIRI Sk., PİYALE DEĞİRMEN Sk., PİYALE MEKTEBİ Sk., REİS Sk., RESNE Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., SOBACI Sk., TABAN Sk., YUMAK Sk., ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., MÜVERRİH ALİ Cd., NAMAZGAH Cd., KULAKSIZ Mh., ARDA Cd., KARAKOL Sk., KASIMPAŞA KABRİSTANI Sk., KULAKSIZ Cd., KULAKSIZ ÇEŞME Sk., OKÇU YÜCEL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12413-3325-3908-3792-3423-3268-3949-3642-3002-3334)

10 Mart 2018 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- YUNUS EMRE Mh., 1397. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11910-28030 TM)

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11986-4102)

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11989-4127)

- HABİBLER Mh., 2738. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12054-29451 tm)

- TOPÇULAR Mh., CİCOZ YOLU Sk., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12264-8356)

- TERAZİDERE Mh., OVA Sk., GÜNEŞ Cd., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12266-8743)

- TOPÇULAR Mh., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12268-8722)

- TERAZİDERE Mh., RÜYA Sk., SEMA Sk., GÜNEŞ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12269-8752)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12265-8721)

- KURUÇEŞME Mh., MUALLİM NACİ Cd., ORTAKÖY Mh., ASMALIHAMAM Sk., DUVARCI Sk., MUALLİM NACİ Cd., PORTAKAL YOKUŞU Cd., REŞATAĞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12432-3838)

- YENİDOĞAN Mh., FERHATPAŞA Cd., ŞEHİT NACİ ÇAKAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında TOPÇULAR Mh., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12267-8881)

- YEŞİLKENT Mh., G-614 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12311-20790 DP:1)

- MALKOÇOĞLU Mh., 301. Sk., ZAFER Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12333-28366 tm)

- İSMETPAŞA Mh., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 85/1. Sk., 86. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12334-29401 TM)

- MERKEZ Mh., ZİYA GÖKALP Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., PERTEV PAŞA Sk., ŞEMSİ PAŞA Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., ÖZYURT Sk., POLAT Sk., ULUBATLI HASAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12370-224)

- ADNAN KAHVECİ Mh., OSMANLI Cd., ERENLER Cd., SAYACA Cd., KONAK Cd., HASBAHÇE Cd., BAĞLIK Cd., KUŞDİLİ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12363-20274. 20805, 20273, 20272, 20271, 20270, 20267, 21398, 20275, 21870, 20277, 20975, 22493, 22508, 22915)

- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SÜMEYYE Sk., ATAYOLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12379-25167 )

- ÇIRÇIR Mh., GİDEN Cd., DÖNMEZ Sk., IŞIL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12396-28206 tm)

- YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12376-28400 DM)

- FERHATPAŞA Mh., SEVGİ Sk., HEYBETLİ ÇIKMAZI Sk., MERİÇ ÇIKMAZI Sk., TUNA ÇIKMAZI Sk., ARDA Sk., GÜLDEFNE ÇIKMAZI Sk., KEKLİK ÇIKMAZI Sk., KARTEPE Sk., GONCA Sk., TİYATRO Sk., BAYIR Sk., AYDER Sk., BİLGE KAĞAN Sk., BİLGEHAN Sk., DEFNE Sk., KURŞUNLU Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12389-23289)

- YEŞİLPINAR Mh., GİRNE Cd., MERCAN Sk., SELVİ Sk., SEMERKANT Sk., ŞİMŞEK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12419-28223 tm)

- MİMAR SİNAN Mh., 1.ÇAMLIK Sk., KEREM Sk., YAKUT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12378-9055 ilgili depar)

- YASSIÖREN Mh., MÜHENDİS Sk., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12418-20720-20718-20717-20719-22617-21911-20839-20723)

- MERKEZ Mh., DUMLUPINAR Cd., KAAN Sk., İMECE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12385-9124 ilgili deparı)

- CELALİYE Mh., KAMİLOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12386-24318 24276 24052 24125 24050 24271 24187 24345 24363 24053 24101 24336 24277 24275 24055 24121)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1464. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12398-28031 TM)

- AKŞEMSETTİN Mh., CİVAN Sk., GÜRCAN Sk., CÖMERT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12401-28121 tm)

- HÜRRİYET Mh., TURNA Sk., ÇİT KUŞU Sk., SAKA Sk., ŞAHİN Sk., AKGÜVERCİN Sk., DUT Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12435-20963)

- MİTHATPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında KUŞTEPE Mh., ÇİĞDEM Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., LİMON Sk., PAPATYA Sk., UĞUR 1 Sk., YAVRUKUŞ Sk., YONCALI Sk., ZEYTİNLİK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12428-9349)

- AKÇABURGAZ Mh., 3038. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12431-20095 - 20433 )

- ÖMER AVNİ Mh., BEY ODALARI Sk., DÜMEN Sk., İNÖNÜ Cd., PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA Sk., HACI İZZET PAŞA Sk., KAPTANPAŞA Mh., DERE BOSTANI Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., PİYALE MUMHANESİ Sk., REİS Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., SOBACI Sk., YAY Sk., ZİNCİRLİKUYU ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 19 MAYIS Mh., HALASKARGAZİ Cd., SAMANYOLU Sk., ETFAL HASTANESİ Sk., KÜÇÜK BAHÇE Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., BAHÇELER Sk., BÜYÜKDERE Cd., GARAJ Sk., LİKÖR YANI Sk., ALİ SAMİ YEN Sk., ÖZTÜRK Sk., TEŞVİKİYE Mh., HAKKI YETEN Cd., FULYA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12436-3608-3815-3279-3165-3870-3085-3623-3869-3733)

- ALİBEYKÖY Mh., ÇIRÇIR Mh., AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12427-29871 tm 28813 tm 28864 tm 28862 tm 28280 tm 28121 tm)

- AKÇABURGAZ Mh., AHMET YESEVİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12429-20594-27559-20479)

11 Mart 2018 Pazar günü planlı kesinti programı

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11990-4130)

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11991-4132)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 860. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12172-28830 TM - 28449 TM)

- TOPÇULAR Mh., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12268-8722)

- AKÇABURGAZ Mh., 3032. Sk., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12241-21866-22399-22643-22849-20313-22705)

- TERAZİDERE Mh., RÜYA Sk., SEMA Sk., GÜNEŞ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12269-8752)

- MURATPAŞA Mh., DEMİRHİSAR Cd., 4. Sk., 5. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12270-8703)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., SARDUNYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12449-21496 TM)

- YENİDOĞAN Mh., FERHATPAŞA Cd., ŞEHİT NACİ ÇAKAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında TOPÇULAR Mh., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12267-8881)

- MURATPAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., DEMİRHİSAR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12271-8705)

- TERAZİDERE Mh., SEMA Sk., RÜYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 22:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12272-8664)

- İSMETPAŞA Mh., 48. Sk., 48/1. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12335-28167 TM)

- OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., 3117. Sk., 3141. Sk., 3123. Sk., 3115. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12366-21696, 20133, 22696, 20754, 22528, 22210, 22997, 22965, 22753, 27265, 27138, 22581, 22582, 22583, 22580, 21358)

- SANAYİ Mh., AYTAÇ Sk., KIVIRCIK Sk., OĞUZHAN Sk., SADIK Sk., ETİ Sk., KALENDER Sk., ŞAHLAN Sk., POSTA Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ENGİN Sk., NAZLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12357-138)

- SURURİ Mh., TAYA HATUN Mh., MOLLA FENARİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-16:0012454-2319)

- CELALİYE Mh., KAMİLOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12387-24318 24276 24052 24125 24050 24271 24187 24345 24363 24053 24101 24336 24277 24275 24055 24121)

- ALİPAŞA Mh., TRABLUSGARP Bul., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12410-26006)

- ŞİRİNTEPE Mh., ALEMDAR Sk., GÜMÜŞHANE Cd., AKŞEN Sk., AĞAÇLI Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., AKAN YILDIZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-19:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12441-9908)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 8. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12448-21754 TM)

- ATATÜRK Mh., ORHAN VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12414-21787)

- YAKUPLU Mh., 226. Sk., 83. Sk., 81. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12415-20072)

- AKÇABURGAZ Mh., AHMET YESEVİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12430-20594-27559-20479)

- YASSIÖREN Mh., MÜHENDİS Sk., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12443-20720-20718-20717-20719-22617-21911-20839-20723)

- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12464-9220)

- ATATÜRK Mh., LOZAN Cd., ORHAN VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12437-20407-20871-20664-21751-21334-21602-20443-21218-20027-21316-20112-20316-21726-21760-21131)

- ÖMERLİ Mh., KURTİNİ Sk., GENERAL ŞÜKRÜ KORALTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12447-22786-20249-22556-27267-20389)

- ADNAN KAHVECİ Mh., BÜLENT ECEVİT Cd., ÇALIŞLAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(12450-20334 TM DP:1)

