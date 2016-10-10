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İstanbul'da 'Enerji Kongresi' için geniş güvenlik önlemi

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 23. Dünya Enerji Kongresi nedeniyle kongrenin yapılacağı vadide geniş güvenlik önlemleri alındı. Araçların ve yayaların didik didik arandığı bölgede polis kuş uçurtmadı.

İstanbulda Enerji Kongresi için geniş güvenlik önlemi

10 Ekim 2016 10:39
İstanbul'da 'Enerji Kongresi' için geniş güvenlik önlemi - Tıkla İzle

Dünya Enerji Konseyi’nin organize ettiği ve Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 23. Dünya Enerji Kongresi’nde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı zirve öncesi İstanbul polisi kongre vadisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemleri genişletilirken, bazı yollar ise trafiğe kapatıldı. Kongre vadisinin çevresi polis bariyerleri ile kapatılırken, her adıma da polis konuşlandırıldı. Araçların ve yayaların didik didik arandığı bölgede polis kuş uçurtmadı.
Önlemler kapsamında, Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Taşkışla Caddesi trafiğe kapatılırken, kongrenin yapıldığı Harbiye Caddesi ise trafiğe açık tutuldu. Öte yandan kongre vadisine çıkan yolların kapatılması nedeniyle özellikle otopark sektörü çalışanı bazı esnaf da mağdur oldu. 1 haftalık iş kaybının olduğunu ifade eden Murat Ünlü, “Mağduriyetimiz var ama bu durumun devletimizin karına ve menfaatine ise 1 hafta daha uzatılsın biz razıyız. Aşağıya yukarı 2 bin liralık bir zararım var. Şahsım adına benim zararımdır ama bir 20 bin lira olsa yine önemli değil” dedi.

Doğan Can Cesur 

 


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