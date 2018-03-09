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İstanbul’da eylem hazırlığındaki 21 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul’da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensubu 21 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

İstanbulda eylem hazırlığındaki 21 DEAŞlı yakalandı

09 Mart 2018 14:42
İstanbul’da eylem hazırlığındaki 21 DEAŞ'lı yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibin ardından bu sabah 12 ayrı ilçede 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Sadık Kahraman
 

 

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