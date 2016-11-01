Diğer
Kategoriler

İstanbul'da fabrika yangını

Silivri Kavaklı Sanayi sitesinde bulunan dış cephe üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın,15 bin metrekare alanda bulunan malzemeleri kül etti.

İstanbulda fabrika yangını

01 Kasım 2016 07:17
İstanbul'da fabrika yangını - Tıkla İzle

Yangın,gece saatlerinde Kavaklı Sanayi sitesinde bulunan dış cephe üretimi yapan bir fabrikada çıktı.Depo kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iki bölümden oluşan depoyu komple sardı.İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesine bağlı Şişli,Bağcılar,Mimarsinan Beylikdüzü,Silivri olmak üzere yaklaşık 100 araç yangına sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.7000 bin metrekareden oluşan iki depo bölümünde çıkan yangında fabrikanın çatısı kısmen çöktü.Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Yusuf Eker

Etiketler: fabrika yangını, Silivri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!