Yangın,gece saatlerinde Kavaklı Sanayi sitesinde bulunan dış cephe üretimi yapan bir fabrikada çıktı.Depo kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iki bölümden oluşan depoyu komple sardı.İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesine bağlı Şişli,Bağcılar,Mimarsinan Beylikdüzü,Silivri olmak üzere yaklaşık 100 araç yangına sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.7000 bin metrekareden oluşan iki depo bölümünde çıkan yangında fabrikanın çatısı kısmen çöktü.Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yusuf Eker