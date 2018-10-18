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İstanbul'da FETÖ'den aranıp Samsun'da yakalanan kadın tutuklandı

İstanbul'da FETÖ'den aranıp Samsun'da yakalanan kadın tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'den aranıp Samsun'da yakalanan kadın tutuklandı

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Samsun'da yakalanan kadın tutuklandı.

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ç.T. (29) adlı kadın Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayvacık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'a getirilen Ç.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ç.T.'nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul'daki adliyeye bağlantı yapıp ifade verdi. Tutuklanmasına karar verilen Ç.T., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ç.T.'nin teğmen olan eşinin de FETÖ'den tutuklu olduğu öğrenildi.  

Muhammer Ay
 

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