İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe’te önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Yunuslar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyonda şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda gözaltı olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken ele geçirilen uyuşturucu miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Murat Solak