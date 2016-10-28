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İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe’de bir çok adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbulda hava destekli uyuşturucu operasyonu

28 Ekim 2016 07:14
İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe’te önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Yunuslar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sırasında polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyonda şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda gözaltı olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken ele geçirilen uyuşturucu miktarı hakkında bilgi verilmedi. 

Murat Solak

Etiketler: hava destekli uyuşturucu operasyonu, İstanbu


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